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        Diyarbakır'da ilk kez İŞKUR üzerinden kadrolu hayvan bakıcısı alınacak

        DİYARBAKIR´da ilk kez, Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) sürekli işçi olarak hayvan bakıcısı alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilan verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:55
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        Diyarbakır'da ilk kez İŞKUR üzerinden kadrolu hayvan bakıcısı alınacak
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        DİYARBAKIR´da ilk kez, Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) sürekli işçi olarak hayvan bakıcısı alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilan verildi.

        DÜ, İş Kanunu ve Kamu Kurum ile Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi statüsünde hayvan bakıcısı alımı için ilana çıktı. Hayvan bakıcısı alımı için kura çekimi, noter huzurunda 31 Ocak'ta, DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura sonucu, gerekli şartları taşıyan 6 hayvan bakıcısı belirlenecek. Alınacak kişiler için deneme süresi 2 ay olacak. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdinin, bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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