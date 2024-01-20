Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyanet, imam ile kaymamam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş görevlendirdi

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller ile imam M.K. arasında cuma namazında hutbe nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı´nca inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet, imam ile kaymamam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş görevlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller ile imam M.K. arasında cuma namazında hutbe nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı´nca inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirdi.

        Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve sendikaların, Kulp ilçesi Kuba Camisi´nde görevli imam M.K.´nin, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

        Olaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı´ndan da açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında Diyarbakır´ın Kulp ilçesinde dün bir camimizde cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Diyarbakır'da hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Diyarbakır'da ilk kez İŞKUR üzerinden kadrolu hayvan bakıcısı alınacak
        Diyarbakır'da ilk kez İŞKUR üzerinden kadrolu hayvan bakıcısı alınacak
        Dicle Üniversitesi'ne hayvan bakıcısı alınacak
        Dicle Üniversitesi'ne hayvan bakıcısı alınacak
        Diyarbakır'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da evde yangın: 1 ölü
        Diyarbakır'da evde yangın: 1 ölü
        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı