Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

        DİYARBAKIR'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkisinde meydana geldi. 1'nci Amatör Küme'de mücadele eden ve Lice Gücü Spor ile oynayacakları maç için yola çıkan Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan 21 TB 227 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Lice ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Lice Gücü Spor-Dicle Belediyespor maçı ertelendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto

        Benzer Haberler

        Diyarbakırlı kadınlar kuyumculuk sektöründe kalifiye eleman olmak için eğit...
        Diyarbakırlı kadınlar kuyumculuk sektöründe kalifiye eleman olmak için eğit...
        Komşu esnafın 200 bin lira değerindeki 15 televizyonunu çaldı
        Komşu esnafın 200 bin lira değerindeki 15 televizyonunu çaldı
        Diyanet, imam ile kaymakam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş g...
        Diyanet, imam ile kaymakam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş g...
        Diyanet, imam ile kaymakam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş g...
        Diyanet, imam ile kaymakam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş g...
        Diyanet, imam ile kaymamam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş g...
        Diyanet, imam ile kaymamam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş g...
        Diyarbakır'da hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Diyarbakır'da hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"