Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü; kaza anı kamerada (2)
SÜRÜCÜ16 YAŞINDA
Diyarbakır´da önündeki otomobilin sağından geçmeye çalışırken, çarptığı yaya Selahattin Kaplan´ın (55) ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü R.K.´nin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. R.K.´nin hastanedeki tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybeden Selahattin Kaplan´ın Büyükşehir Belediyesi´nde zabıta memuru olarak görev yaptığı, 1´i otizmli 5 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Kaplan´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı´nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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