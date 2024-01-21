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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü; kaza anı kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:15
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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü; kaza anı kamerada (2)
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        SÜRÜCÜ16 YAŞINDA

        Diyarbakır´da önündeki otomobilin sağından geçmeye çalışırken, çarptığı yaya Selahattin Kaplan´ın (55) ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü R.K.´nin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. R.K.´nin hastanedeki tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybeden Selahattin Kaplan´ın Büyükşehir Belediyesi´nde zabıta memuru olarak görev yaptığı, 1´i otizmli 5 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Kaplan´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı´nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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