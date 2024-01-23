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        Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya: Okkan'ın acısı hem Sakarya'da hem Diyarbakır'da paylaşılmakta

        DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 23 yıl önce teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a ilişkin, "Rahmetli müdürümüzün memleketi Sakarya'da da görev yaptım. Bugünkü tazeliğiyle o acı, her yıl hem Sakarya'da hem de Diyarbakır'da paylaşılmaktadır. Sokakta müdürümüzün özellikle o nesil arasında çok sevildiğini gördüm" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:20
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        Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya: Okkan'ın acısı hem Sakarya'da hem Diyarbakır'da paylaşılmakta
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        DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 23 yıl önce teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a ilişkin, "Rahmetli müdürümüzün memleketi Sakarya'da da görev yaptım. Bugünkü tazeliğiyle o acı, her yıl hem Sakarya'da hem de Diyarbakır'da paylaşılmaktadır. Sokakta müdürümüzün özellikle o nesil arasında çok sevildiğini gördüm" dedi.

        Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Görevi boyunca kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, herkesin gönlünde taht kurdu. Diyarbakırspor'un Süper Lig'e yükselmesinde çaba sarf eden Okkan, o dönem kulübün yönetimi tarafından da 'onursal başkan' ilan edildi. Hain saldırı sonrası Emniyet Müdürlüğü'nce Okkan ve 5 mesai arkadaşının şehit olduğu caddeye fotoğraflarının bulunduğu anıt yapıldı. Bu anıt, özellikle Okkan ve arkadaşlarının şehit edildiği gün olan 24 Ocak'ta ziyaretçi akınına uğruyor.

        'ÇOK ACI, HAİN VE KAHPECE BİR SALDIRI'

        DHA muhabirine konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ali Gaffar Okkan'ın çok acı, hain ve kahpece bir saldırı sonucu şehit olduğunu söyledi. Kaya, "Onun bu şekilde katledilmesi hala hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Rahmetli müdürümüz insan haklarına saygı çerçevesinde hukukun üstünlüğünü baz alarak devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüyle şehit oldu. Biz de aynı ocaktan, aynı polis akademisinden yetişen polis müdürleri, amirleri olarak onun açtığı çizgide aynı azim ve kararlılıkta, onu örnek alarak, yolumuza devam etmekteyiz. Bizim için de devletimizin birliği ve milletimizin bütünlüğü, her şeyin öncesinden gelir. Aynı zamanda halkımızın can, mal ve namus güvenliğini korumak da bizim asli görevlerimiz arasında. Tabii her şey neticede huzurun sağlanmasına bağlı. Bu anlamda şehitlerimizin ve gazilerimizin vermiş olduğu emekler sayesinde, bu arkamda görmüş olduğunuz şehitlerimizin aziz canlarını bu vatan uğruna feda etmeleri, gazilerimizin fedakarlıkları sonucunda bugünlere kavuştuk" dedi.

        'BİRÇOK ÇOCUĞUN İSMİ, ALİ GAFFAR OLDU'

        Diyarbakır'ın şu an bir huzur kenti olduğunu dile getiren Kaya, "Bu huzurun sağlanması için çalışan bütün personelimiz büyük özveri ve gayret içerisindeler. Bu huzur ve güven ortamını da daha da artırarak devam etme kararlığındayız. Rahmetli müdürümüzün memleketi Sakarya'da da görev yaptım. Bugünkü tazeliğiyle o acı, her yıl hem Sakarya'da hem de Diyarbakır'da paylaşılmaktadır. Sokakta müdürümüzün özellikle o nesil arasında çok sevildiğini gördüm. O tarihlerde doğmuş birçok çocuğun isminin Ali Gaffar olduğunu gururla müşahede ettim. İnşallah ülkemiz terörle vermiş olduğu sınavı artık kazandı diye umut ediyoruz. Bu çok fevkalade hissedilmekte. İnşallah acı günler, terör, ebediyen bu vatan topraklarına geri dönmez, birliğimiz, kararlığımız ve kardeşliğimiz daim olur. Devletimiz, ilelebet ve dünya var oldukça payidar olur. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnettarlığımı ifade ediyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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