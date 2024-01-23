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        Diyarbakır'da MHP´nin Çermik ilçe yönetim kurulu feshedildi

        DİYARBAKIR´da Milliyetçi Hareket Partisi´nin (MHP) Çermik ilçe yönetim kurulu, Genel Merkez tarafından feshedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:20
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        Diyarbakır'da MHP´nin Çermik ilçe yönetim kurulu feshedildi
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        DİYARBAKIR´da Milliyetçi Hareket Partisi´nin (MHP) Çermik ilçe yönetim kurulu, Genel Merkez tarafından feshedildi.

        MHP´nin Çermik ilçe yönetim kurulu, parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle feshedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın´ın imzasıyla gerçekleştirilen fesih kararında "Parti tüzüğümüzün 52´nci ve 54´üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34´üncü maddesine göre Diyarbakır ili Çermik ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir" denildi.

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan, feshedilme ve partisinin aldığı yeni kararları önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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