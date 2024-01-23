Diyarbakır'da MHP´nin Çermik ilçe yönetim kurulu feshedildi

DİYARBAKIR´da Milliyetçi Hareket Partisi´nin (MHP) Çermik ilçe yönetim kurulu, Genel Merkez tarafından feshedildi.

MHP´nin Çermik ilçe yönetim kurulu, parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle feshedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın´ın imzasıyla gerçekleştirilen fesih kararında "Parti tüzüğümüzün 52´nci ve 54´üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34´üncü maddesine göre Diyarbakır ili Çermik ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir" denildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan, feshedilme ve partisinin aldığı yeni kararları önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.