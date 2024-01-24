Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Nehri´ne düşen kadın, ekipler tarafından kurtarıldı

        DİYARBAKIR´da köprüden Dicle Nehri´ne düşen Gülşen D. (39), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Gülşen D., nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Nehri´ne düşen kadın, ekipler tarafından kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´da köprüden Dicle Nehri´ne düşen Gülşen D. (39), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Gülşen D., nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğleden sonra Dicle Üniversitesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gülşen D., köprüden Dicle Nehri´ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde yaptıkları aramada Gülşen D.´yi düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride buldu. Gülşen D. ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Gülşen D., ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da halk sağlığı çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da halk sağlığı çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
        Mustafa Karataş ve Grup Tillo Diyarbakırlılarla buluştu
        Mustafa Karataş ve Grup Tillo Diyarbakırlılarla buluştu
        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı
        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı
        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
        Evlat nöbetindeki bir anne daha çocuğuna kavuştu
        Evlat nöbetindeki bir anne daha çocuğuna kavuştu