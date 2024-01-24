Dicle Nehri´ne düşen kadın, ekipler tarafından kurtarıldı

DİYARBAKIR´da köprüden Dicle Nehri´ne düşen Gülşen D. (39), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Gülşen D., nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Dicle Üniversitesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gülşen D., köprüden Dicle Nehri´ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde yaptıkları aramada Gülşen D.´yi düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride buldu. Gülşen D. ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Gülşen D., ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı.