Diyarbakır´da ağır hasarlı bina, yıkım sırasında çöktü
DİYARBAKIR´da depremde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR´da depremde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2003´te meydana gelen depremlerde ağır hasar alınca tahliye edilen Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 230´uncu Sokak´taki 8 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Ancak bina, yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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