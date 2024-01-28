Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Surlardan 1 haftada 2 kişi düştü; 'selfie' tutkunları vazgeçmedi

        DİYARBAKIR'da1 haftada 2 kişi, selfie (özçekim) yaparken tarihi surlardan düşerek yaralandı. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, özçekim için halen surlara çıkmaya devam ediliyor. Dağkapı Devlet Hastanesi'nden Uzman Dr. Özkan Yükselmiş, "Sur gibi yüksek manzara çekimlerinde ne yazık ki genç hastaların kayarak yüksekten düştüklerini görebiliyoruz. Bir fotoğraf veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak done uğruna böyle bir sıkıntıya girmek çok üzücü " dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Surlardan 1 haftada 2 kişi düştü; 'selfie' tutkunları vazgeçmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da1 haftada 2 kişi, selfie (özçekim) yaparken tarihi surlardan düşerek yaralandı. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, özçekim için halen surlara çıkmaya devam ediliyor. Dağkapı Devlet Hastanesi'nden Uzman Dr. Özkan Yükselmiş, "Sur gibi yüksek manzara çekimlerinde ne yazık ki genç hastaların kayarak yüksekten düştüklerini görebiliyoruz. Bir fotoğraf veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak done uğruna böyle bir sıkıntıya girmek çok üzücü " dedi.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen, genişliği 3 metre olan tarihi surlara çıkanların 'selfie' tutkusu sürüyor. Tehlikeli olduğu için çıkılması yasaklanan tarihi surlarda, hafta içerisinde 2 kişi, düşerek yaralandı. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş, yüksekten düşmenin büyük bir travmaya neden olabileceğini belirterek, "Aynı zamanda bir ölüm sebebidir. Daha önce inşaat veya elektrik direklerinde çalışan işçiler gibi hasta bir portföyüne sahipken; bu dönemde ne yazık ki selfie çekmek ya da aksiyon yaşamak uğruna yapılanlardan dolayı bu travmayı görüyoruz. Yüksekten düşme sonucu kafa travmaları ve kemik kırıkları olabilir. Ciddi anlamda omurilik yaralanmaları da olur" dedi.

        Dr. Yükselmiş, "Sur gibi yüksek manzara çekimlerinde ne yazık ki genç hastaların kayarak yüksekten düştüklerini görebiliyoruz. Bir fotoğraf veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak done uğruna böyle bir sıkıntıya girmek çok üzücü. Yakın zamanda da ilimizde örneklerini gördük. Halen de devamını görüyoruz. Özellikle yağışlı havalarda Diyarbakır surlarına çıkan ve selfie yapmak isteyenlerin kayıp, düşerek yaralandığını görüyoruz" diye konuştu.

        ÖMÜR SÜREN SAKATLIKLAR, TRAMVALAR

        Yüksekten düşmenin ömür boyu sakat kalma gibi durumlar da oluşturabileceğine dikkati çeken Dr. Yükselmiş, "Surlar veya inşaat alanları gibi yüksek yerlerden düşmeler sonucunda ne yazık ki geri dönülemez sakatlıklar, ölümle neticelenen sıkıntılar görüyoruz. Benim özellikle çalışan insanlara tavsiyem tabii ki iş güvenliği kurallarına uymaları ama sadece sosyal medya paylaşımı ya da bir aksiyon için, bir manzara fotoğrafı çekmek için böyle sıkıntıya girecek olan genç kardeşlerime tavsiyem; önlem almaları ya da bunu yapmamaları ve ertelememeleridir. Özellikle bu konu ile ilgili olarak sorumluluğu olan yöneticilerin de belki surlar gibi bölgelerde ya da daha metruk manzara çekilebilecek yerlerde gerekli önlemleri almasıdır. Yüksekten düşme travması olduktan sonra bizim yapacağımız tedavi modeliteleri ne yazık ki bir yere kadar sonuç verebiliyor. Ömür boyu sürebilecek sakatlıklar, organ yaralanmasına ya da basit faktörlerden kafa travması gibi felçlik durumlara sebebiyet verebilmektedir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        5´inci kattan fırının brandasına düşen kedi kurtarıldı
        5´inci kattan fırının brandasına düşen kedi kurtarıldı
        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yakınlarını kaybeden kadınlar...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yakınlarını kaybeden kadınlar...
        Diyarbakır'da kar yağışı
        Diyarbakır'da kar yağışı
        DİSKİ su sayaçlarının donmasına karşı vatandaşları uyardı
        DİSKİ su sayaçlarının donmasına karşı vatandaşları uyardı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Silvan'a yeni mezarlık alanı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Silvan'a yeni mezarlık alanı