Ambulans helikopter, solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı
DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. (16), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. (16), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Lice ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal Kılıçlı Mahallesi´nde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. isimli erkek çocuğu için yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşan sağlık ekipleri, H.E.´nin hastaneye nakli için ambulans helikopter talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, sağlık çalışanları tarafından temizlenen alana indi. Sedye ile ambulans helikoptere taşınan H.E., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne yetiştirilerek tedaviye alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.