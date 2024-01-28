Ambulans helikopter, solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı

DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. (16), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Lice ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal Kılıçlı Mahallesi´nde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. isimli erkek çocuğu için yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşan sağlık ekipleri, H.E.´nin hastaneye nakli için ambulans helikopter talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, sağlık çalışanları tarafından temizlenen alana indi. Sedye ile ambulans helikoptere taşınan H.E., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne yetiştirilerek tedaviye alındı.