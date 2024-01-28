Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Ambulans helikopter, solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı

        DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. (16), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:05 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans helikopter, solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. (16), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

        Lice ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal Kılıçlı Mahallesi´nde solunum sıkıntısı yaşayan H.E. isimli erkek çocuğu için yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşan sağlık ekipleri, H.E.´nin hastaneye nakli için ambulans helikopter talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, sağlık çalışanları tarafından temizlenen alana indi. Sedye ile ambulans helikoptere taşınan H.E., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne yetiştirilerek tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 gol var!
        3 gol var!
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kardan yolu kapanan mahalledeki hasta ambulans helikopterle h...
        Diyarbakır'da kardan yolu kapanan mahalledeki hasta ambulans helikopterle h...
        Surlardan 1 haftada 2 kişi düştü; 'selfie' tutkunları vazgeçmedi
        Surlardan 1 haftada 2 kişi düştü; 'selfie' tutkunları vazgeçmedi
        5´inci kattan fırının brandasına düşen kedi kurtarıldı
        5´inci kattan fırının brandasına düşen kedi kurtarıldı
        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yakınlarını kaybeden kadınlar...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yakınlarını kaybeden kadınlar...
        Diyarbakır'da kar yağışı
        Diyarbakır'da kar yağışı