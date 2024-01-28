Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

DİYARBAKIR'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. M.S.F. idaresindeki 21 AEB 781 plakalı otomobil, H.Y. yönetimindeki 21 AEP 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.