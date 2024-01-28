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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

        DİYARBAKIR'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:01 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:05
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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
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        DİYARBAKIR'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. M.S.F. idaresindeki 21 AEB 781 plakalı otomobil, H.Y. yönetimindeki 21 AEP 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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