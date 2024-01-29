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        PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye operasyon; sözde sorumlusu da yakalandı

        DİYARBAKIR ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyonda aralarında YPS sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:00
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        PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye operasyon; sözde sorumlusu da yakalandı
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        DİYARBAKIR ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyonda aralarında YPS sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmasıyla Diyarbakır ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi. 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında YPS´nin sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli, yakalandı. Sabotaj ve suikast hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen şüphelilerinin, özellikle sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırarak, örgüte eleman kazandırma faaliyeti içerisinde oldukları belirlendi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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