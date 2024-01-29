PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye operasyon; sözde sorumlusu da yakalandı
DİYARBAKIR ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyonda aralarında YPS sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli, yakalandı.
DİYARBAKIR ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyonda aralarında YPS sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmasıyla Diyarbakır ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi. 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında YPS´nin sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli, yakalandı. Sabotaj ve suikast hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen şüphelilerinin, özellikle sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırarak, örgüte eleman kazandırma faaliyeti içerisinde oldukları belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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