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        Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'Balans' operasyonunda 9 tutuklama

        DİYARBAKIR'da, polisin plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adlı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik 'Balans' operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın, 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:00
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        Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'Balans' operasyonunda 9 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da, polisin plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adlı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik 'Balans' operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın, 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisiyle çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki iş yerleri takibe alındı. Teknik takipte güzellik merkezi ile masaj salonu işletmecileri ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları, telefon görüşmelerinde fuhşa 'özel terapi' diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. 3 aylık takibin ardından polis, 'Balans' adı verilen eş zamanlı operasyonda Mesut Kavmaz, Necat Özel, Dilan Yalçın, Yusuf Elmacı, Nida Demirkıran, Seyfettin Gündüz, Necmettin Özel, Berivan Mızrak ve Aleyna Kesik'i gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Fuhuş yapılan iş yerleri mühürlendi, idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından 'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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