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        2´nci kattan atlamak isteyen kadını son anda yakalayıp kurtardılar

        DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 2´nci katından atlamak isteyen kadını, içeridekiler son anda yakaladı. Sarkan kadın, bu sırada yoldan geçerken durdurulan vincin sepetine binen kişinin yardımıyla içeriye alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:20
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        2´nci kattan atlamak isteyen kadını son anda yakalayıp kurtardılar
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        DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 2´nci katından atlamak isteyen kadını, içeridekiler son anda yakaladı. Sarkan kadın, bu sırada yoldan geçerken durdurulan vincin sepetine binen kişinin yardımıyla içeriye alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 7 katlı H. Halim Apartmanı´nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, apartmanın 2´nci katındaki daireden atlamak istedi. Ancak bu sırada içeridekiler, pencereden kadını kollarından tuttu. Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplananlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden biri de toplananlara sünger attı. Çevredekiler, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi. Vincin sepetine binen kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kadın, çağırılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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