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        Diyarbakır´da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        DİYARBAKIR´da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1´i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:40
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        Diyarbakır´da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        DİYARBAKIR´da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1´i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır Çevreyolu 4´üncü Sanayi Sitesi girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AZ 804 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinden 4´üncü Sanayi Sitesi´ne dönmek isterken, 21 AEN 219 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki M.M.O.(23) ve F.S.,(23) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada F.S.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hasar gören otomobil ve motosiklet bölgeye çağrılan çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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