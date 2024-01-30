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        Diyarbakır´da sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeşten biri öldü

        DİYARBAKIR´ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti, kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:00
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        Diyarbakır´da sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeşten biri öldü
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        DİYARBAKIR´ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti, kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Eğil ilçesine bağlı Kırsal Sarmaşık Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen anne, çocukları Yusuf ve Beşir´i yıkayıp, yanan sobanın bulunduğu odada uyutarak, kısa süreliğine bir üst katında oturan kayınvalidesinin evine gitti. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımların etrafa saçılmasıyla yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Evden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Dicle Devlet Hastanesi´ne kaldırılan kardeşlerden Yusuf, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı, kardeşi Beşir ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yusuf´un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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