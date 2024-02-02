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        Otomobilini yol kenarına park edip kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

        DİYARBAKIR'da çevre yolunda aracını park eden Veysi Çiçek (25), tartıştığı yanındaki kız arkadaşı Dilan K.'yi (25) tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veysi Çiçek yaşamını yitirdi. Bu sırada aracıyla yoldan geçerken olaya şahit olan H.Ç., korna çalıp engel olmak istediğini ancak başaramadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:35
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        Otomobilini yol kenarına park edip kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
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        DİYARBAKIR'da çevre yolunda aracını park eden Veysi Çiçek (25), tartıştığı yanındaki kız arkadaşı Dilan K.'yi (25) tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veysi Çiçek yaşamını yitirdi. Bu sırada aracıyla yoldan geçerken olaya şahit olan H.Ç., korna çalıp engel olmak istediğini ancak başaramadığını söyledi.

        Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Yanındaki kız arkadaşıyla aralarında tartışla çıkan Veysi Çiçek 06 SY 780 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Araçtan inen ikili, tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Veysi Çiçek, yanındaki tabancayı çekip, Dilan K.'yi vurdu. Çiçek, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

        Otomobiliyle seyir halindeyken olaya şahit olan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilan K. ve Veysi Çiçek, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Veysi Çiçek, yaşamını yitirdi. Dilan K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        'KORNA ÇALARAK ENGEL OLMAK İSTEDİM'

        Olayın görgü tanığı H.Ç. polise verdiği ifadede, memleketi Şanlıurfa'ya gittiğini belirterek, "Kadınla erkeğin tartıştığı gördüm. Erkeğin silahı çektiğini gördüm. Kornaya bastım engel olmak için. Elimden bir şey gelmedi. Aracımı yolun ortasında durdurdum. O sıra yine silah sesi geldi. 112'yi aradım ama yeri bilmediğim için başka bir aracı durdurup bulunduğumuz yerin adresini söyledim" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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