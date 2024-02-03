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        Restoranın bacasında çıkan yangın tedirginliğe neden oldu

        DİYARBAKIR'da, bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında restoranın yanındaki plazadan tahliye edilen çocukların yaşadığı tedirginlik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:10
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        Restoranın bacasında çıkan yangın tedirginliğe neden oldu
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        DİYARBAKIR'da, bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında restoranın yanındaki plazadan tahliye edilen çocukların yaşadığı tedirginlik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki restoranın arka kısmındaki bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yandaki plaza da tahliye edildi. Bu sırada plazadan çıkarılan çocuklar, panik yaşadı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bu arada plazadaki çocukların tahliye sırasında yaşadığı tedirginlik, cep telefonuyla görüntülendi.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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