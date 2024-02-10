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        Kuyumcuda 7 bin TL´lik yüzük hırsızlığı kamerada

        DİYARBAKIR´da altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcu dükkanında 7 bin TL´lik yüzüğü el çabukluğuyla çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:00
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        Kuyumcuda 7 bin TL´lik yüzük hırsızlığı kamerada
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        DİYARBAKIR´da altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcu dükkanında 7 bin TL´lik yüzüğü el çabukluğuyla çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yenişehir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren F.N. adlı kadın, işletmeci S.Ç.´den yüzük istedi. Tablayı önüne alan F.N., burada yüzükleri parmağına takarak denedi. Bu sırada F.N., 7 bin TL değerindeki 3 gram 22 ayar yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. F.N., iş yerinden çıkıp başka bir kuyumcuya giderek yüzüğü sattı.

        Bir süre sonra yüzüğün olmadığını fark eden S.Ç., polise haber verdi. İhbar üzerine dükkana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak F.N.´yi 2 saatte yakaladı. F.N.´nin sattığı yüzük de kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi.

        F.N.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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