Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı

        DİYARBAKIR'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı semtinde Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 kişi, önüne geldikleri medikal malzemeleri satan bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş etti. Mermilerden bazıları komşu iş yerine de isabet etti. Şüpheliler kaçarken, ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişiden 6'sı 'ihraç' polis!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişiden 6'sı 'ihraç' polis!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 116 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da 116 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı
        Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje,...
        Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje,...
        İstanbul'daki ölümlü kavganın şüphelisi, 2 yıl sonra Diyarbakır'da yakaland...
        İstanbul'daki ölümlü kavganın şüphelisi, 2 yıl sonra Diyarbakır'da yakaland...
        Bakan Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açılış Töreni'nde konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açılış Töreni'nde konuştu:
        Kahramanmaraş merkezli depremlerin kadın kahramanları anlattı:
        Kahramanmaraş merkezli depremlerin kadın kahramanları anlattı:
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle...
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle...