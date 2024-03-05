Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı

DİYARBAKIR’da bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı semtinde Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 kişi, önüne geldikleri medikal malzemeleri satan bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş etti. Mermilerden bazıları komşu iş yerine de isabet etti. Şüpheliler kaçarken, ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.