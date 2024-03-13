Akrabalarının silahlı kavgasında arada kalıp ölen kadın, toprağa verildi

DİYARBAKIR'da, akrabalarının para meselesinden çıkan silahlı kavgasında, arada kalarak ölen Mürsel Kaya (50) adlı kadın, gece, toprağa verildi. Olayda yaralanan Bahar ve Üzeyir K. çiftinin hastanedeki tedavisi sürerken, şüpheliler ise aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arada kalan Mürsel Kaya ile Bahar-Üzeyir K. çifti yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Kaya'nın cenazesi, yakınlarına teslim edilip, gece saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Konacık Mahallesi'nde defnedildi. Mürsel Kaya'nın taraflarla akraba olduğu, ancak olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi. Bahar-Üzeyir K. çiftinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.