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        Galeria Sitesi davasında 4 sanığa 17 yıl 6'şar ay hapis

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:05
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        Galeria Sitesi davasında 4 sanığa 17 yıl 6'şar ay hapis
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

        Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku da ilk depremde yıkıldı; 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Depremin ardından diğer 3 blokun da kontrollü olarak yıkımı yapıldı.

        Açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir tutuklandı. M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI 5 SAAT SÜRDÜ 2 KEZ ARA VERİLDİ

        Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması 5 saat sürdü. Tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatları ise sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu, tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanıklar da suçlamayı reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Müteahhit Sedat Eser savunmasında, “Spor salonu merdiven açmış ve kolonları küçültmüş. Markette aynı hataları yapmış. Arsa sahipleri ve yöneticiler nerede” diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, oy birliğiyle aldığı kararla tutuklu 4 sanığa ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin dosyalarının da ayrılmasını kararlaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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