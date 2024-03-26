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        Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:57 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:00
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        Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 214’üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 2004 yılında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet başlayan iki aile, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan M.M.Ç., buradaki müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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