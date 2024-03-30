Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı (2)

'İŞMAKİNESİ PETROL BORU HATTINA ZARAR VERDİ'

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol ile ilgili TPAO’dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgedeki özel bir su hattı projesi çalışması sırasında yapılan kazıda iş makinesinin boru hattına zarar verdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Diyarbakır'ın Hazro İlçesi ile Çaytepe (Katin) Köyü arasında gerçekleştirilen özel bir su hattı projesi kapsamında yapılan kazı çalışmaları esnasında, iş makinelerinin petrol hattına zarar vermesi sonucunda bir sızıntı meydana gelmiştir. Hızlı bir şekilde harekete geçilmiş olup, petrol akışı derhal kesilmiş ve sızan petrolün çevreye yayılmasını engellemek amacıyla 3 farklı noktada hendekler açılarak petrol toplanmıştır. Toplanan petrol, tankerler aracılığıyla üretim istasyonlarına nakledilmekte ve çevreye herhangi bir zarar vermesi önlenmektedir. Dereye sızan petrolün kontrol altına alınması için Çevre ve İş Güvenliği ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alınmış ve temizlik çalışmaları hızla devam etmektedir. Çevre temizliğinin en geç 3 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte çevre hassasiyeti ve kamu güvenliği en üst düzeyde tutulmakta olup sızan petrol için gerekli önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."