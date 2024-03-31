Uyuşturucu kullanıp, kalaşnikofla havaya ateş açtı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, uyuşturucu madde kullanıp, güvenlik korucusu olan babasına ait kalaşnikofla havaya ateş açarak etraftakilere küfreden S.T., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Özgürlük Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan S.T., güvenlik korucusu olan babasına ait kalaşnikofu alarak, bulvardaki Meydan Parkı’na geldi. Burada etraftakilere küfürler savuran S.T., silahla havaya ateş açtı. Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin devriyesi sırasında fark edilen S.T., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 10 adet boş kovan bulundu.