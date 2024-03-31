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        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı (3)

        ÖLENKİŞİ, SANDIK GÖREVLİSİDiyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada hayatını kaybeden Emin Çelik'in (44) DEM Parti'li sandık görevlisi olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:55
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        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı (3)
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        ÖLENKİŞİ, SANDIK GÖREVLİSİ

        Diyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada hayatını kaybeden Emin Çelik’in (44) DEM Parti’li sandık görevlisi olduğu ortaya çıktı. Köy giriş çıkışlara kapatılırken, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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