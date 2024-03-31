Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı (3)
ÖLENKİŞİ, SANDIK GÖREVLİSİDiyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada hayatını kaybeden Emin Çelik'in (44) DEM Parti'li sandık görevlisi olduğu ortaya çıktı.
ÖLENKİŞİ, SANDIK GÖREVLİSİ
Diyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada hayatını kaybeden Emin Çelik’in (44) DEM Parti’li sandık görevlisi olduğu ortaya çıktı. Köy giriş çıkışlara kapatılırken, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
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