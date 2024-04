Çatı yangınında alevler arasında kalan itfaiye eri, hortumuna tutunarak inerken düştü; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 11 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken alevler arasında kalınca itfaiye hortumuna tutunarak aşağıya inmeye çalışan itfaiye eri metrelerce yükseklikten düşerek ayağı kırıldı. Dumandan etkilenen 5 itfaiye eri de hastaneye kaldırılırken, yangın güçlükle söndürüldü. Olay anları cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı’nda bulunan 11 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresini boşaltırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Çatıya çıkan itfaiye görevlisi H.E., hızla yayılan yangında alevlerin arasında kaldı. Mahsur kalan görevli H.E., kendisine uzatılan itfaiye hortumuna tutunarak 11 katlı binanın çatısından aşağıya doğru inmeye çalıştı. Bu sırada eli hortumdan kayan H.E., metrelerce yükseklikten düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, H.E. yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.E.’nin ayaklarının kırıldığı öğrenildi.