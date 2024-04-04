Prof. Dr. Kılıç: Barajların doluluk oranındaki yükseliş, bizi tedbir almaktan vazgeçirmesin

DİCLE Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, geçen yıla oranla Diyarbakır’ın içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 7 barajda 2 katın üzerindeki doluluk oranı artışının kimseyi aldatmaması gerektiğini belirterek, “Bölgemizde son zamanlarda barajlarda su seviyesinin arttığını gördük. Bu bizi sakın ola tedbir almaktan vazgeçirmesin. Maalesef dünya küresel ısınmadan dolayı kuraklığa gidiyor. Bizim de sürekli tetikte olmamız lazım. Kırsalda irili ufaklı göletler, barajlar yapmamız gerekiyor. Küresel ısınmadan dolayı artık kar yağışını göremiyoruz. İspanya’da Amerika Birleşik Devletlerinde, İtalya’da, İngiltere’de kuraklık ciddi boyutlarda. Biz tedbir alacak olursak bu sıkıntıları daha az yaşarız” dedi.

Kentin içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 7 barajda doluluk oranlarında 2 katın üzerinde artış yaşandı. Devlet Su İşleri 10’uncu Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Karakaya Barajı’nda geçen yıl mart ayında 37,21 olan doluluk oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 72,2’ye, Kralkızı Barajı’nda yüzde 31,5 olan doluluk oranı yüzde 60,9’a, Devegeçidi Barajı’nda yüzde 14,2’den yüzde 81,6’ya, geçen yıl kuruyan Çınar Göksu Barajı’nda yüzde 30,6’ya, Pamukçay Barajı’nda yüzde 8,2’den yüzde 100’e, Ergani Barajı’nda yüzde 10,9’dan yüzde 100’e, Başlar Barajı’nda da yüzde 9,4’ten yüzde 100’e yükseldi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, artışın sevindirici olduğunu ancak kimseyi aldatmaması gerektiğini belirterek suyun tutulması, kullanımı ve kirletilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kılıç, “Bu bizi sakın ola tedbir almaktan vazgeçirmesin. Maalesef dünya küresel ısınmadan dolayı kuraklığa gidiyor. Bizim de sürekli tetikte olmamız lazım. Kırsalda irili ufaklı göletler, barajlar yapmamız gerekiyor. Çünkü tarıma, sanayiye, insanların ihtiyacı olan suya sürekli ulaşma şansına ancak bu şekilde sahip olabiliriz. Küresel ısınmadan dolayı artık kar yağışını göremiyoruz. Biz bunu dünyanın farklı yerlerinden de biliyoruz. İspanya’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde, İtalya’da, İngiltere’de kuraklık ciddi boyutlarda. Biz tedbir alacak olursak bu sıkıntıları daha az yaşarız” diye konuştu.