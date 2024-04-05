Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        3 şeritli yolda 5 otomobil yarıştı; yaşanan kaza kamerada

        DİYARBAKIR'da 3 şeritli yolda hızla seyreden 5 otomobilin yarışı ve aralarından birinin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 şeritli yolda 5 otomobil yarıştı; yaşanan kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da 3 şeritli yolda hızla seyreden 5 otomobilin yarışı ve aralarından birinin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, Kayapınar ilçesi Profesör Necmettin Erbakan Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır Stadyumu çevresinde toplanan ve plakaları öğrenilemeyen 5 otomobil, 3 şeritli yolda aynı hizada hızla ilerlemeye başladı. Bu sırada bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili kontrolden çıkarak yanındaki otomobile çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı
        Diyarbakır Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı
        Diyarbakır'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak
        Diyarbakır'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak
        Diyarbakır'da açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler doğaya renk katt...
        Diyarbakır'da açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler doğaya renk katt...
        Cinayet davasında yalan söylediğini itiraf eden kadın: Can güvenliğim yok
        Cinayet davasında yalan söylediğini itiraf eden kadın: Can güvenliğim yok
        Ahırdan dönüştürülen fabrika 550 kişiye ekmek kapısı oldu
        Ahırdan dönüştürülen fabrika 550 kişiye ekmek kapısı oldu
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 3 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 3 yaralı