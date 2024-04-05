3 şeritli yolda 5 otomobil yarıştı; yaşanan kaza kamerada

DİYARBAKIR’da 3 şeritli yolda hızla seyreden 5 otomobilin yarışı ve aralarından birinin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Profesör Necmettin Erbakan Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır Stadyumu çevresinde toplanan ve plakaları öğrenilemeyen 5 otomobil, 3 şeritli yolda aynı hizada hızla ilerlemeye başladı. Bu sırada bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili kontrolden çıkarak yanındaki otomobile çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar oluştu.