Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Küçük, mazbatasını aldı

        DİYARBAKIR'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Küçük, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı. Küçük ve eş başkan Doğan Hatun, partililerle birlikte Dağkapı Meydanı’ndan belediyeye kadar yürüdü.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 64.09 oy oranı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Küçük’e eş başkan Doğan Hatun ve partililer de eşlik etti. Grup, daha sonra Dağkapı Meydanı’na geçerek partililerle bir araya geldi. Küçük ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cadde üzerinde bulunduğu binanın penceresinden kalabalığa el sallayarak zafer işareti yaptı.

        ‘ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BURASI HALKIN, TOPLUMUN BELEDİYESİ OLACAK’

        Belediye önünde açıklamalarda bulunan Ayşe Serra Bucak Küçük, belediyenin vatandaşlara ait olduğunu belirterek, “Kendimizi de kentimizi de demokratik, çoğulcu, katılımcı tüm Diyarbakır halkıyla, gençlerle, kadınlarla, çocuklarla, sivil toplumla yöneteceğiz dedik. Buradayız ve hep birlikte yönetmek için irademiz tamdır. Destek veren herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak. Belediyenin kapısı sizlere her daim sonuna kadar açık" dedi.

        Açıklamanın ardından Küçük, beraberindekilerle belediyeye geçti, tebrikleri kabul etti.

        MERKEZDEKİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA MAZBATALARINI ALDI

        DEM Parti'den Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçe Belediye Başkanı seçilen Gülşen Sincar, Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, Sur Belediye Başkanı seçilen Adnan Örhan ve Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Safiye Akdağ da mazbatalarını aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Ligde 11. olabildi!
        Ligde 11. olabildi!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı
        Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı
        Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı
        Bayramlık burma kadayıf siparişlerini yetiştirmek için vardiyalı üretim
        Bayramlık burma kadayıf siparişlerini yetiştirmek için vardiyalı üretim
        Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine elektrik veril...
        Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine elektrik veril...
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılı...
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılı...
        Evin çatısına yıldırım isabet etti
        Evin çatısına yıldırım isabet etti