Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Küçük, mazbatasını aldı

DİYARBAKIR’da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı. Küçük ve eş başkan Doğan Hatun, partililerle birlikte Dağkapı Meydanı’ndan belediyeye kadar yürüdü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 64.09 oy oranı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Küçük’e eş başkan Doğan Hatun ve partililer de eşlik etti. Grup, daha sonra Dağkapı Meydanı’na geçerek partililerle bir araya geldi. Küçük ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cadde üzerinde bulunduğu binanın penceresinden kalabalığa el sallayarak zafer işareti yaptı.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BURASI HALKIN, TOPLUMUN BELEDİYESİ OLACAK’ Belediye önünde açıklamalarda bulunan Ayşe Serra Bucak Küçük, belediyenin vatandaşlara ait olduğunu belirterek, “Kendimizi de kentimizi de demokratik, çoğulcu, katılımcı tüm Diyarbakır halkıyla, gençlerle, kadınlarla, çocuklarla, sivil toplumla yöneteceğiz dedik. Buradayız ve hep birlikte yönetmek için irademiz tamdır. Destek veren herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak. Belediyenin kapısı sizlere her daim sonuna kadar açık" dedi.