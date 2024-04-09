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        Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

        DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:56 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:00
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        Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
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        DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AGF 667 plakalı otomobil bayram alışverişinden sonra içerisinde çocuklarla beraber köye gitmek için yola çıktı. Bayram Alışverişi için kent merkezine doğru yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAS 710 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen araçların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. İsimleri öğrenemeyen 4’ü çocuk 9 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.  Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kontrollü olarak trafiğin akışının sağlandığı yolda polis inceleme yaptı. 

        Kazada isimleri öğrenilemeyen 4'ü çocuk 9 yaralıdan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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