Kahveye motosikletle gelip otomatik silahlarla ateş açan 4 şüpheli, yakalandı

DİYARBAKIR’da tartıştıkları kişinin kahvehanesine motosikletle gelip, otomatik silahlarla ateş açan 4 erkek şüpheli, yakalandı.

Olay, 11 Nisan’da Bağlar ilçesindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanenin bulunduğu sokakta yaşanan hasarlı trafik kazasının ardından, araç sahipleri ile kahvehane sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, olaya karışan kişilerin yakınları, kahvehane sahibini telefonla arayıp tehdit etti. Olayın ardından akşam saatlerinde yüzleri maskeli 2 şüpheli, otomatik silahlarla, başka 2 sürücünün kullandığı motosikletlerle geldikleri kahvehanenin önünde havaya ateş açıp, silahlarla içeri girdi. Bir süre sonra dışarı çıkan şüpheliler, geldikleri motosikletlerle uzaklaştı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerinin çalışmasında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.