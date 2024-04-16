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        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobiller çarpıştı; 10 yaralı

        DİYARBAKIR-Şanlıurfa kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:35
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        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobiller çarpıştı; 10 yaralı
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        DİYARBAKIR-Şanlıurfa kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi, yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki kavşakta meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Bir araç ters dönerken, ihbarla bölgeye ekipler geldi. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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