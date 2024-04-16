Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobiller çarpıştı; 10 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki kavşakta meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Bir araç ters dönerken, ihbarla bölgeye ekipler geldi. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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