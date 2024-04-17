Diyarbakır'da hastane bahçesindeki köpeklerin toplatıldığı iddiasına ilişkin açıklama

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürlüğü, hastane bahçesindeki köpeklerin doktorun talimatıyla toplatıldığı, bakan yardımcısının araya girerek hayvanların geri getirildiği ve doktor hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Şafak Kaya’nın bahçedeki başıboş köpekleri toplattığı, bakan yardımcısının araya girmesiyle geri getirttiği ve doktor hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Hastanemiz ve çalışanları hakkında bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan video ve yazışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizin önceliği hasta güvenliğini sağlamaktır. Bunun için en önemli hususlardan biri de hijyen kurallarına uyulması ve bu alanda sıkı denetimlerin yapılmasıdır. Hastane çevresinde bulunan kedi, köpek gibi hayvanların özellikle hastane acil servis, yatan hasta servisleri ve ayaktan hasta birimlerine girişi, hasta sağlığını tehlikeye atacağından engellenmektedir. Aksi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olup hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Hayvanların hastane yerleşkesinde veya binasında barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu hususta hastane enfeksiyonlarını önleme koşullarının gerektiği tüm tıbbi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili Bakanlıktan herhangi bir yetkili tarafından farklı bir talimat verilmesi de söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."