Hafif ticari araç, şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Z. yönetimindeki 42 ELH 99 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 2 yaralının durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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