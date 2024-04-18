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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde 'hareketsiz erkek' görüldü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

        DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nde bir erkeğin hareketsiz olarak görüldüğü ihbarı üzerine arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:25
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde 'hareketsiz erkek' görüldü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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        DİYARBAKIR'da Dicle Nehri’nde bir erkeğin hareketsiz olarak görüldüğü ihbarı üzerine arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. 18 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve 18 yaşında olduğu bilgisi verilen bir erkek, hareketsiz olarak suyun üzerinde görüldü. Çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Su Altı Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, botları nehre indirdi. El fenerleri yardımıyla botlarla alanda arama yapan ekiplere kıyı kenarında da bölgedeki ekipler destek verdi. İtfaiye Su Altı Arama ve AFAD ekiplerinin nehirde botlarla aramaları, ilerleyen saatlerde sonuç alınmaması üzerine sona erecek. Ekipler, çalışmasını sabahın erken saatlerinde tekrardan yürütecek.

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