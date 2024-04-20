Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için 1250 kilometre pedal çevirecek

İZMİRLİ Bisikletçi Orhan Kotluk, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için, Diyarbakır’dan memleketi Sakarya’ya kadar bisikletiyle pedal çevirecek. Okkan’ın şehit olduğu yerde yapılan anıtının önünden hareket eden Kotluk, “Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Gaffar Okkan anısına, Diyarbakır’da bulunan anıtı önünden başlayıp, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan mezarına şanlı bayrağımızı taşıyacağım” dedi.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Diyarbakır’a gelen İzmirli bisikletçi Orhan Koltuk, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için, anıtının bulunduğu Sezai Karakoç Bulvarı’ndan başlayarak, defnedildiği Sakarya’nın Hendek ilçesine doğru bisiklet turu başlattı. Koltuk, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Sakarya ve Bolu illerinden geçeceği turunu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.