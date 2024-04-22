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        Atatürk büstünü ıslak mendille silen Poyraz'a, Atatürk posteri ve polis şapkası

        DİYARBAKIR'da hastane bahçesinde Atatürk büstünü ıslak mendille silerken görüntülenen Poyraz Kaçmaz'a (8) motosikletli Yunus timleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Atatürk posteri ve polis şapkası hediye edip, motosikletle tur attırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:20
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        Atatürk büstünü ıslak mendille silen Poyraz'a, Atatürk posteri ve polis şapkası
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        DİYARBAKIR’da hastane bahçesinde Atatürk büstünü ıslak mendille silerken görüntülenen Poyraz Kaçmaz’a (8) motosikletli Yunus timleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Atatürk posteri ve polis şapkası hediye edip, motosikletle tur attırdı.

        Kentte yaşayan Poyraz Kaçmaz, ailesi ile birlikte 17 Şubat’ta Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada anne ve babası acil servise muayeneye giderken, Poyraz ise bahçeye çıktı. Otomobilden ıslak mendil alan Poyraz Kaçmaz, önce Atatürk büstünü, ardından da iki yanındaki Ulu Önder’in sözleri olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını sildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        O görüntülerle gündem olan Poyraz Kaçmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri ile aynı hastanenin bahçesinde buluştu. Yunus polisleri, Kaçmaz’a Atatürk posteri ve polis şapkası hediye etti. Şapkayı takan Kaçmaz, büste selam verip daha sonra Yunus timleriyle motosiklete binerek tur attı.

        ‘ATA'MA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’

        DHA’ya konuşan Poyraz Kaçmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, “Atatürk büstünün kirli olduğunu gördüm. Onu içimden gelerek sildim. Ona olan saygımdan dolayı yaptım. Öncelikle Ata'ma çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bize verdi ve Meclisi 23 Nisan’da açtı. Polisler bana hediyeler verdi. En sevdiğim hediyelerden bir tanesi Atatürk posteriydi. Yaşıtlarımın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun “dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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