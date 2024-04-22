Diyarbakır'da stattan çıkışta sürpriz evlilik teklifi
DİYARBAKIR'da Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdırspor arasında oynanan TFF 2'nci Lig karşılaşmasını tribünde seyreden Agit Düzgün (22), çıkışta, kız arkadaşı Ayşin Kader'e (20) arkadaşlarına açtırdığı pankartla sürpriz evlilik teklifi yaptı.
DİYARBAKIR’da Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdırspor arasında oynanan TFF 2’nci Lig karşılaşmasını tribünde seyreden Agit Düzgün (22), çıkışta, kız arkadaşı Ayşin Kader’e (20) arkadaşlarına açtırdığı pankartla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kader, teklife ‘Evet' dedi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan Agit Düzgün, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grupta Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdırspor maçını izlemek üzere, dün Diyarbakır’a geldi. Karşılaşma konuk ekibin 0-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Diyarbakır’da yaşayan kız arkadaşı Ayşin Kader ve bir grup arkadaşıyla birlikte maça giden Agit Düzgün, daha önce hazırlattığı ve üstünde ‘Benimle Evlenir misin?’ yazılı pankartı maç çıkışında açtırarak, cebindeki yüzüğü kız arkadaşına uzattı. Ayşin Kader, Agit Düzgün’ün evlilik teklifine ‘Evet’ cevabını verdi.
Kız arkadaşı olumlu cevap verdiği için mutlu olduğunu belirten Agit Düzgün, “Bunu bir galibiyetle paylaşmak isterdik ama maalesef bugün böyle oldu. Sağlık olsun. Amedspor’a başarılar dilerim” dedi. Ayşin Kader ise ‘çok mutluyum’ dedi.
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