Diyarbakır'da kayıp çoban için arama çalışması başlatıldı

Çermik ilçesinin kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Arslan’ın bulunması için AFAD, itfaiye ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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