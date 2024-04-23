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        Diyarbakır'da kayıp çoban için arama çalışması başlatıldı

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu çoban Şeyhmus Arslan'ın (20) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:55
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        Diyarbakır'da kayıp çoban için arama çalışması başlatıldı
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        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu çoban Şeyhmus Arslan'ın (20) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Çermik ilçesinin kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Arslan’ın bulunması için AFAD, itfaiye ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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