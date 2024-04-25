Diyarbakır'da yasağa rağmen süs havuzunda çocukların tehlikeli serinliği
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna yasak ve tehlikeli olmasına karşın çocuklar bu yıl da serinlemek için girmeye başladı.
DİYARBAKIR’ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı’ndaki süs havuzuna yasak ve tehlikeli olmasına karşın çocuklar bu yıl da serinlemek için girmeye başladı. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten havuza atlayan çocukların tehlikeli serinliği kamerayla görüntülendi.
Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzu, havaların ısınmasıyla birlikte yine çocukların, oyun ve yüzme alanına döndü. Çocuklar, serinlemek amacıyla, tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarına aldırış etmeden havuza giriyor. Termometrelerin 27 dereceyi gördüğü kentte, çocuklardan bazıları yaklaşık 3 metre yükseklikten 1 metre derinliğindeki suya atlayarak serinledi. Bazıları yüzdükten sonra betonun üzerinde güneşlendi. Çocukların tehlikeli serinliği su altı kamerasına da yansıdı.
‘BURAYA ARKADAŞLARIMLA YÜZMEYE GELDİK’
İskanevleri semtinden geldiğini söyleyen Mirhat Sansarkat (11), “Buraya arkadaşlarımla yüzmeye geldik. Burada çok serinliyorum. İyi ki buraya geldik. Havuzların hepsi paralı ama burası bedavadır” dedi.
Muhammet Ocak (13) ise “Yoldan gelirken bile çok sıcaktı. Bizde pantolonumuzu çıkardık, şortla buraya geldik. 6-7 arkadaşımla buradayız” diye konuştu.
Zübeyir Baran (13) da Huzurevleri Mahallesi’nden geldiğini dışarının sıcak olduğunu ancak suyun soğuk olduğunu ifade etti.
METEOROLOJİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 24- 27 Nisan tarihleri arasında artmaya devam edeceği, hafta boyunca da mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, ilerleyen günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır’da 30-32, Şanlıurfa’da 35-37, Mardin’de 26-29, Batman’da 30-33, Siirt’te 28-31 ve Şırnak’ta 25-29 derece aralıklarında olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Ayrıca, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıldı.
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