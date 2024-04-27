Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kayıp olarak aranan çobanın, gölette cansız bedeni bulundu

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan çoban Şeyhmus Arslan'ın (20), arama çalışmalarının 5'nci gününde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kayıp olarak aranan çobanın, gölette cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan çoban Şeyhmus Arslan’ın (20), arama çalışmalarının 5’nci gününde cansız bedeni bulundu.

        Çermik ilçesinin Akçaörten Mahallesi'nde 22 Nisan’da evinden ayrılan çoban Şeyhmus Arslan’dan haber alınamayınca, 23 Nisan’da bölgede AFAD, itfaiye, jandarma ve Çermik Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Mahalle yakınlarındaki kırsalda hayvan sulama amaçlı yapılan yapay bir gölette, Arslan’ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Şeyhmus Arslan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da aranan kayıp çobanın, gölette cansız bedeni bulundu
        Diyarbakır'da aranan kayıp çobanın, gölette cansız bedeni bulundu
        Veteriner hekimler Doğu'daki yaban hayvanları için 7/24 mesaide
        Veteriner hekimler Doğu'daki yaban hayvanları için 7/24 mesaide
        Diyarbakır'da kayıp çobanın cesedi gölette bulundu
        Diyarbakır'da kayıp çobanın cesedi gölette bulundu
        Torununun sevgilisiyle planladığı, dedenin öldüğü soygunda soygunda, serbes...
        Torununun sevgilisiyle planladığı, dedenin öldüğü soygunda soygunda, serbes...
        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyo...
        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyo...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük basın mensuplarıyl...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük basın mensuplarıyl...