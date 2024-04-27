Diyarbakır'da kayıp olarak aranan çobanın, gölette cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan çoban Şeyhmus Arslan’ın (20), arama çalışmalarının 5’nci gününde cansız bedeni bulundu.

Çermik ilçesinin Akçaörten Mahallesi'nde 22 Nisan’da evinden ayrılan çoban Şeyhmus Arslan’dan haber alınamayınca, 23 Nisan’da bölgede AFAD, itfaiye, jandarma ve Çermik Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Mahalle yakınlarındaki kırsalda hayvan sulama amaçlı yapılan yapay bir gölette, Arslan’ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Şeyhmus Arslan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.