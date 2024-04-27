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        9 kişinin öldüğü silahlı kavgada jandarma 1 ayda 4 firari şüpheliyi yakaladı

        DİYARBAKIR'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, 1 aylık çalışmada aralarında baş şüphelinin de olduğu 4 firari yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:35
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        9 kişinin öldüğü silahlı kavgada jandarma 1 ayda 4 firari şüpheliyi yakaladı
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        DİYARBAKIR'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, 1 aylık çalışmada aralarında baş şüphelinin de olduğu 4 firari yakalandı. Yakalanan firarilerden 3’ü tutuklanırken, son yakalanan Ş.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı. Olayın ardından 13'ü tutuklu, 9'u firari ve daha önce serbest bırakılan 9 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        SERBEST KALDI

        Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, son bir ayda Ömer Taş, baş şüpheli Behçet Taş, Mehmet Taş ve Ş.T. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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