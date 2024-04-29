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        Diyarbakırlı Mehmet, katıldığı ilk şampiyonada birinci oldu; milli talkıma seçildi

        DİYARBAKIR'da karate kursuna giden ablalarına özenip, bu spora başlayan Mehmet İçen (10), katıldığı ilk şampiyonda birinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:10
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        Diyarbakırlı Mehmet, katıldığı ilk şampiyonada birinci oldu; milli talkıma seçildi
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        DİYARBAKIR'da karate kursuna giden ablalarına özenip, bu spora başlayan Mehmet İçen (10), katıldığı ilk şampiyonda birinci oldu. Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda +45 kilogram kumitede altın madalya kazanan İçen, milli takıma seçildi.

        Kayapınar ilçesinde yaşayan Mehmet İçen, babasının karate kursuna gönderdiği ablaları Zeynep (14) ve Zehra'ya (15) özenerek bu spora başlamak istedi. 3,5 yıl önce kursa başlayan Mehmet, 19-21 Nisan tarihleri arasında Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'na katıldı. 53 ilden 220 kulüp ve bin 118 sporcunun katıldığı şampiyonada Mehmet, +45 kilogram kumitede birinci oldu ve altın madalyayı kazandı. Milli takıma seçilen Mehmet, İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        'İNŞALLAH BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKER'

        Mehmet'in uluslararası yarışmalarda derece alacak potansiyelde ve azimde olduğunu söyleyen antrenörü Davut Kaya, "Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep ilinde yapıldı. 53 ilden 220 kulüp katıldı. Bin 200'e yakın sporcu katıldı ve Türkiye birincisi oldu. Mehmet, şu an 10 yaşında. Mehmet, 3,5 yıldır bizim yanımızda. Elimizde büyüdü sayılır. Türkiye Şampiyonası olarak ilk resmi maçlarına çıktı. İlk derecesini, Türkiye şampiyonluğunu aldı. Böylelikle milli takıma seçildi, milli sporcu da oldu. Allah yolunu açık etsin. 1 ay sonra İstanbul'da Balkan Şampiyonası düzenlenecek. İnşallah orada da bizleri, Diyarbakır'ı ve ülkemizi gururlandırır, bayrağımızı göndere çeker. Bu konuda umutluyum" diye konuştu.

        'ORADA DA BİR MADALYA KAZANACAĞIZ'

        Mehmet İçen ise "Babam ve 2 ablam, karate sporuyla ilgileniyordu. Bu da bende merak uyandırdı ve karate sporuna başladım. 3,5 senedir bu sporla ilgileniyorum. Hayatımda ilk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve şampiyon oldum, çok mutluyum. Şampiyon olduğum için milli takıma seçildim. Yaklaşık 1 ay sonra İstanbul'a, Balkan Şampiyonası'na gideceğim. Allah'ın izniyle orada da bir madalya kazanacağız. O günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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