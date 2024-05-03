Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Silahlı çatışmada yoldan geçerken göğsünden vuruldu

        DİYARBAKIR'da silahlı çatışmada yoldan geçen İnayet S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı çatışmada yoldan geçerken göğsünden vuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da silahlı çatışmada yoldan geçen İnayet S. (61), göğsünden vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastanede tedaviye alınan İnayet S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olay, 1 Mayıs’ta gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Jiyan Caddesi’nde meydana geldi. Taksi ile gelen S.S. ve M.K., husumetli oldukları N.Ö.’ye tabanca ile ateş etti. N.Ö.’nün de karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Bu sırada yoldan geçen İnayet S., yandaki kıraathaneye sığınmak isterken kurşunlardan biri vücuduna isabet etti. İnayet S. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İnayet S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Silahlı çatışma ve İnayet S.’nin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        S.S. M.K. ve N.Ö.’nün emniyetteki işlemleri devam ederken, İnayet S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişi...
        Diyarbakır'da "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişi...
        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Acar'dan polen alerjisi...
        Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Acar'dan polen alerjisi...
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Böl...
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Böl...
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek v...
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek v...
        Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen, okul müdürüne bıçaklı saldırıyı kınadı
        Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen, okul müdürüne bıçaklı saldırıyı kınadı
        Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara uygulanan iyi hal indirim...
        Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara uygulanan iyi hal indirim...