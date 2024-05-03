Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kuzenler, 11 gün sonra Konya'da bulundu
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, 22 Nisan'da evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan kuzenler İhsan (13) ve Muhammed A.
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, 22 Nisan’da evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan kuzenler İhsan (13) ve Muhammed A. (15), polis tarafından Konya’da şehirler arası otobüsle seyahat ederken bulundu.
Kuzenler İhsan ile Muhammed A., 22 Nisan sabahı, Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinden ayrıldı. Bir süre çocuklardan haber alamayan aileler, durumu polise bildirdi. Ekipler, saha çalışmalarıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından gidebilecekleri yerlerde çalışma başlattı. İncelemede, çocukların toplu ulaşım aracıyla ilçeden ayrıldıkları belirlendi.
KİMLİK KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİLER
Haklarında kayıp olarak arama kaydı bulunan İhsan ve Muhammed A., otostop çekerek bindikleri bir otobüsle gittikleri Konya’da, polis kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde bulundu. Çocuklar otobüsten indirilip Sevgi Evleri’ne götürüldü. Haber verilen aileleri de Konya’ya doğru yola çıktı. Çocukların otostop çekerek Konya’ya kadar geldikleri otobüse de bu yolla bindikleri öğrenildi.
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