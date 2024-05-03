Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya, öldü
DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Abdurrahman Karabat (80), hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Abdurrahman Karabat (80), hayatını kaybetti.
Olay, 30 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Çarıklı mevki 9'uncu kilometresinde bulunan evinin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Karabat’a, Y.A. idaresindeki 34 JD 0591 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karabat, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karabat’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Göktaş Mahallesi’nde toprağa verildi. Bugün gözaltına alınan sürücünün ise işlemleri devam ediyor; kazayla ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor.
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