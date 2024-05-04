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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Tırpan' operasyonunda 6 kişi tutuklandı

        DİYARBAKIR'da Ramazan Bayramı'nda bazı evlere ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüslere girerek uyuyan yolcuların değerli eşyalarını çalan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği 'Tırpan' operasyonunda 6 kişi yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:40
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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Tırpan' operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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        DİYARBAKIR’da Ramazan Bayramı’nda bazı evlere ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüslere girerek uyuyan yolcuların değerli eşyalarını çalan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği ‘Tırpan’ operasyonunda 6 kişi yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları televizyonu motosiklete yükleyip götürme ve yolcu otobüsünde uyuyan yolcuların eşyalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali ile bazı evlerde hırsızlık ihbarı aldı. Ekipler, oluşturdukları özel ekiple, şüphelilerin bulunduğu alanlarda kamera çalışması yaptı. Polis, kimliklerini belirlediği 6 şüphelinin dijital albümünü oluşturdu. Dijital albüm ile polis şüphelileri yakın takibe aldı. ‘Tırpan’ adı verilen operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca ve bazı çalıntı eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 10 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Bu arada, şüphelilerin çaldıkları televizyonu motosiklete yükleyip götürme ve yolcu otobüsünde uyuyan yolcuların değerli eşyalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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