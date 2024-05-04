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        Okul müdürünü bıçaklayıp kaçan eski öğrenci yakalandı

        DİYARBAKIR'da liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç'u 2 yerinden bıçaklayıp yaraladıktan sonra birlikte geldiği 3 arkadaşıyla kaçan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:25
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        Okul müdürünü bıçaklayıp kaçan eski öğrenci yakalandı
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        DİYARBAKIR’da liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayıp yaraladıktan sonra birlikte geldiği 3 arkadaşıyla kaçan B.A.Y. (17), yakalanıp, tutuklandı. B.A.Y.’nin arkadaşlarıyla okula gelişi ve olay sonrası kaçışı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 30 Nisan günü öğleden sonra Kayapınar ilçesi Ali Emiri Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Daha önce öğrenim gördüğü liseye giden B.A.Y., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür Hüseyin Oruç’ü 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oruç, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalçasından ve bacağından yaralanan okul müdürü Hüseyin Oruç, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, B.A.Y.’yi yakaladı. B.A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A.Y.’nin 3 arkadaşıyla okula geldiği ve olay sonrası kaçtığı anlar da lisenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        ‘ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALI’

        Diyarbakır Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini belirterek, “30 Nisan 2024 tarihinde; önünde bulunduğumuz Ali Emiri Anadolu Lisesi’nde, Okul Müdürümüz Hüseyin Oruç okuldan atılan bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Bakanlığımız, öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli, bu olaylara yasal yollarla ‘dur’ denilmeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanmalıdır. Şiddet vakalarında idari ve hukuki soruşturmaların bir an önce yapılması, ilgililer hakkında yaptırımlar uygulanması ve okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasında azami gayreti göstermelidir” dedi.

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