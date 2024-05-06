Çocuklarına sporcu ve sanatçı isimleri veriyor; Kuaresma Azad ile Anne Marie'den sonra yeni bebeğin adı da Vargas

DİYARBAKIR'da, oğluna Kuaresma Azad (7,) kızına Anne Marie Raperin (4) adını veren futsal sporcusu Veysi Çevik (33), 22 Nisan’da doğan kızına da Fenerbahçeli milli voleybolcu Melissa Teresa Vargas’ın ismini verdi. Kız bebeğin ismi nüfus kayıtlarına Teresa Vargas Nuda olarak geçerken, çocukken elektrik çarpması sonucu profesyonel futbolcu olma hayalinin yarıda kaldığını belirten Çevik, “Ben Quaresma’ya aşık bir insanım, öyle büyüdüm. Sonra yavaş yavaş sporun her türlü dalına aşık oldum. İlk çocuğuma onun adını verdim. Sonra doğan kızımın adını, sanatçıyı çok sevdiğim için Anne Marie Raperin koyduk Voleybolcu Vargas’ı sevmeyen bir insanı tanımam. Başarısından dolayı da ismini yeni doğan kızıma koyduk. Ben profesyonel olamadım, inşallah onlar olur” dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ferit Köşk Mahallesi’nde oturan Veysi Çevik, 14 yaşındayken elektrik akımına kapılması sonucu sol gözünü kaybetti. Engeli nedeniyle profesyonel futbolcu hayali yarıda kalan Çevik, bu hayalini engelliler futsal takımlarında oynayarak sürdürdü. Çevik, 2017’de dünyaya gelen oğluna Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma’ya olan hayranlığından dolayı Kuaresma Azad ismini verdi. 2020’de dünyaya gelen kızına ise İngiliz şarkıcı Anne Marie’ye hayranlığından dolayı Anne Marie Raperin ismini verdi. Çevik, 2022’de de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 'Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilecek' duyurusunun ardından kendi ismini Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, eşinin de ismini yine o dönem Beşiktaş’ta oynayan Anderson Talisca olarak değiştirmek için başvurdu. Ancak başvurusu kabul edilmedi. Veysi Çevik, 22 Nisan’da doğan kızına yine hayranı olduğu Fenerbahçeli milli voleybolcu Melissa Teresa Vargas’ın ismini verdi. Kızının ismi nüfus kayıtlarına Teresa Vargas Nuda olarak geçti.

‘İSTEDİM Kİ ÇOCUKLARIM, İSİMLERİ GİBİ PROFESYONEL OLSUN’ Gözündeki engeli nedeniyle profesyonel futbolcu olma hayalinin yarıda kaldığını belirten Çevik, “Ben Quaresma’ya aşık bir insanım, öyle büyüdüm. Sonra yavaş yavaş sporun her türlü dalına aşık oldum. Ben de top oynadığım için, mecbur gördüklerimizi seviyoruz. Sonra doğan kızımın adını, sanatçıyı çok sevdiğim için Anne Marie Raperin koyduk. O da başarılı bir sanatçıdır, onu da çok seviyoruz. Daha sonra kendi ismimi Rachid Ghezzal, eşimin adını da Talisca yapmak için başvurdum ama olmadı. Kabul edilmedi. Çocukluk hayalimde büyük, profesyonel bir futbolcu olmak vardı. Sporla çok içli dışlıydık. Ondan sonra 14 yaşında elektrik akımına kapıldığım için bir gözümü kaybettim. Zaten şu anda görme engelliler liginde oynuyorum. Çankaya'da sporcuydum, oradan ayrıldım. Yeni takımlarla anlaşacağım. Çocukların ismini neden Kuaresma, Anne Marie gibi sporcu ve sanatçı isimleri koyuyorsun diye soruyorlar. Ben profesyonel, büyük bir sporcu olamadım. İstedim ki bari çocuklarım, isimleri gibi profesyonel olsunlar” diye konuştu.